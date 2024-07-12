12 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

İsrail’in 9 ay işkence yaptığı Filistinli Muazzez Halil Abiyyat A Haber’e konuştu

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.07.2024 11:41
Filistinli Muazzez Halil Abiyyat, İsrail hapishanesinde 9 ay  insanlık dışı işkencelere maruz kaldı. Hiçbir suçlama yapılmadan aylarca cezaevinde tutulan 5 çocuk babası Filisintli yaşadıklarını A Haber mikrofonuna anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Terör devleti İsrail’in gerçek yüzünü dünyaya haykırdı
Terör devleti İsrail’in gerçek yüzünü dünyaya haykırdı
İETT otobüsü TIR’a çarptı! A Haber olay yerinde
İETT otobüsü TIR’a çarptı! A Haber olay yerinde
Güngen çifti sağlık kontrolünde
Güngen çifti sağlık kontrolünde
Soğuk hava deposunda yangın!
Soğuk hava deposunda yangın!
Kurye cinayetinde karar günü!
Kurye cinayetinde karar günü!
Gelinle damat düğün pastası yerine döner kesti
Gelinle damat düğün pastası yerine döner kesti
İETT otobüsünün, bir tıra arkadan çarpması kamerada
İETT otobüsünün, bir tıra arkadan çarpması kamerada
Konya merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu
Konya merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu
Adana’da vatandaşlar dikenli incir yiyerek serinliyor
Adana'da vatandaşlar dikenli incir yiyerek serinliyor
Polatların para trafiği deşifre oldu!
Polatların para trafiği deşifre oldu!
7 kilo esrar yakalatan şüpheli: İçimlik alacaktık’’
7 kilo esrar yakalatan şüpheli: "İçimlik alacaktık''
Nem yüzünden nefes alınmıyor
Nem yüzünden nefes alınmıyor
Daha Fazla Video Göster