25 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İsrail polisi saatler sonra serbest bıraktı

İsrail polisi saatler sonra serbest bıraktı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.04.2023 16:41
İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da ibadet eden bir Türk vatandaşını gözaltına aldı. Özgecan Mutlu isimli Türk vatandaşı, Kur'an okumasına izin verilmeyerek polis tarafından önce mescidden zorla çıkarıldı sonra da polis merkezine götürüldü. Mutlu, saatlerce gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail polisi saatler sonra serbest bıraktı
İsrail polisi saatler sonra serbest bıraktı
Burası Kapadokya değil Erzurum!
Burası Kapadokya değil Erzurum!
Samsun’da cinayet anı kamerada
Samsun'da cinayet anı kamerada
Akılalmaz plan sonu oldu!
Akılalmaz plan sonu oldu!
TCG Anadolu’ya vatandaştan yoğun ilgi
TCG Anadolu’ya vatandaştan yoğun ilgi
Depremlerin ardından yeniden üretime başladı
Depremlerin ardından yeniden üretime başladı
İstanbul’un göbeğinde vahşice katledilmişti!
İstanbul’un göbeğinde vahşice katledilmişti!
Akılalmaz plan sonu oldu! Uçağı kaçırınca...
Akılalmaz plan sonu oldu! Uçağı kaçırınca...
Bayrampaşa’da feci kaza
Bayrampaşa'da feci kaza
Kredi kartı kullananlar dikkat!
Kredi kartı kullananlar dikkat!
Uzman isim uyardı: Su krizi kapıda
Uzman isim uyardı: Su krizi kapıda
TCG Anadolu yeniden Sarayburnu’nda
TCG Anadolu yeniden Sarayburnu’nda
Daha Fazla Video Göster