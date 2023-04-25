İsrail polisi saatler sonra serbest bıraktı

İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da ibadet eden bir Türk vatandaşını gözaltına aldı. Özgecan Mutlu isimli Türk vatandaşı, Kur'an okumasına izin verilmeyerek polis tarafından önce mescidden zorla çıkarıldı sonra da polis merkezine götürüldü. Mutlu, saatlerce gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

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