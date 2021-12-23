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Isparta’da otomobilin üzerinden geçtiği yavru köpek öldü

DHA
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Giriş: 23.12.2021 14:40
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobilin üzerinden geçtiği yavru köpek öldü.

Olay Şarkikaraağaç'a bağlı Asilkale mahallesi, Mektep sokakta meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, yavru köpeğe çarptıktan sonra ezdi. Kazayı fark etmeyen sürücü ise yoluna devam etti. Olay sonrası hayvansever Keziban Çobanoğlu, esnafın güvenlik kamera görüntülerine bakarak, ihbarda bulundu. İhbar üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı. Tespit edilen ve adı açıklanmayan otomobil sürücüsüne, para cezası uygulandı. Ölen köpek ise belediye ekipleri tarafından götürüldü.

Otomobilin yavru köpeği ezdiği anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki otomobil sağa dönüş yaparken yavru köpeği ezdiği, ölen yavru köpeğin yanına başka bir köpeğin geldiği görülüyor.

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