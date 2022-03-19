19 Mart 2022, Cumartesi
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Isparta’da kocasını öldürüp tandırda yakan Emel’e müebbet hapis istendi
Isparta’da boşandıktan sonra dini nikahla beraber yaşamaya devam ettiği 45 yaşındaki Ramazan Yılmaz’ı tüfekle öldürdükten sonra cansız bedenini tandırda yaktığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan 42 yaşındaki Emel Gür'ün, müebbet hapsi istendi.