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Isparta’da kocasını öldürüp tandırda yakan Emel’e müebbet hapis istendi

DHA
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Giriş: 19.03.2022 10:43
Isparta’da boşandıktan sonra dini nikahla beraber yaşamaya devam ettiği 45 yaşındaki Ramazan Yılmaz’ı tüfekle öldürdükten sonra cansız bedenini tandırda yaktığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan 42 yaşındaki Emel Gür'ün, müebbet hapsi istendi.
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