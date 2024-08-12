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Isparta'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 çocuk hayatını kaybetti

Isparta'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 çocuk hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.08.2024 20:19
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 yaşındaki 2 çocuk hayatını kaybetti. İki yaşı küçük çocuğun hayatını kaybettiği kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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