Isparta'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 çocuk hayatını kaybetti

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 yaşındaki 2 çocuk hayatını kaybetti. İki yaşı küçük çocuğun hayatını kaybettiği kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN