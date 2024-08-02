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İsmail Haniye'nin vasiyetiyle Ayasofya meydanındayız!

İsmail Haniye'nin vasiyetiyle Ayasofya meydanındayız!

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.08.2024 16:20
Filistin davasının önderlerinden İsmail Haniye’nin şehadeti öncesi yaptığı çağrı üzerine STK’lar Ayasofya Meydanı’nda bir araya geliyor. Filistin Dayanışma Platformu çağrısıyla buluşan STK’lar, şehadete eren ve İsrail zindanlarda tutulan kardeşleri için tek yürek.
Haniye’nin vasiyetiyle Ayasofya meydanındayız!
Haniye'nin vasiyetiyle Ayasofya meydanındayız!
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