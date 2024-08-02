İsmail Haniye'nin vasiyetiyle Ayasofya meydanındayız!

Filistin davasının önderlerinden İsmail Haniye’nin şehadeti öncesi yaptığı çağrı üzerine STK’lar Ayasofya Meydanı’nda bir araya geliyor. Filistin Dayanışma Platformu çağrısıyla buluşan STK’lar, şehadete eren ve İsrail zindanlarda tutulan kardeşleri için tek yürek.