24 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İşletmelerin ödemelerini geciktiren Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın'dan şok savunma: ‘Biz Getir kadar zengin değiliz’

İşletmelerin ödemelerini geciktiren Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın'dan şok savunma: ‘Biz Getir kadar zengin değiliz’

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.05.2021 11:02
Güncelleme:24.05.2021 11:06
Geçtiğimiz haftalarda 21.5 milyon kullanıcısının şifre ve kimlik bilgilerini çaldıran Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, yeni bir skandala daha imza attı. Aydın, yüzde 12 komisyon aldığı işletmelere yapacağı ödemeyi geciktirdi. Bir restoranın sahibi Twitter’dan Aydın’a tepki gösterdi ve "Getir, gece 12'de ödüyor" dedi. Kendini kaybeden Aydın’ın, "Biz o kadar zengin değiliz" sözlerine vatandaştan tepki geldi.
Nevzat Aydın'dan şok savunma: ‘Biz o kadar zengin değiliz’
Nevzat Aydın'dan şok savunma: ‘Biz o kadar zengin değiliz’
60 yıl sonra büyük heyecan
60 yıl sonra büyük heyecan
Ayaklarından tavana asıp işkence ettiler!
Ayaklarından tavana asıp işkence ettiler!
Suudi Arabistan'dan Hac İbadeti genelgesi
Suudi Arabistan'dan "Hac İbadeti" genelgesi
Üsküdar'da alevlere teslim olmuştu! İşte Vaniköy Camii’nin son hali
Üsküdar'da alevlere teslim olmuştu! İşte Vaniköy Camii’nin son hali
Türkiye'nin nadir projelerinden! Bölge için büyük öneme sahip
Türkiye'nin nadir projelerinden! Bölge için büyük öneme sahip
Milyonlarcası burada ürüyor! Ekinler için büyük tehlike
Milyonlarcası burada ürüyor! Ekinler için büyük tehlike
Adana'da 2 kadın cesedi bulundu!
Adana'da 2 kadın cesedi bulundu!
Eski eşine kurşun yağdırmıştı! Yakalandı
Eski eşine kurşun yağdırmıştı! Yakalandı
Doğa gezisine gitti 45 milyon yıllık fosil buldu
Doğa gezisine gitti 45 milyon yıllık fosil buldu
Emirhan Döner'den eski sevgilisine darp ve tehdit!
Emirhan Döner'den eski sevgilisine darp ve tehdit!
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Daha Fazla Video Göster