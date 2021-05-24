İşletmelerin ödemelerini geciktiren Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın'dan şok savunma: ‘Biz Getir kadar zengin değiliz’

Geçtiğimiz haftalarda 21.5 milyon kullanıcısının şifre ve kimlik bilgilerini çaldıran Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, yeni bir skandala daha imza attı. Aydın, yüzde 12 komisyon aldığı işletmelere yapacağı ödemeyi geciktirdi. Bir restoranın sahibi Twitter’dan Aydın’a tepki gösterdi ve "Getir, gece 12'de ödüyor" dedi. Kendini kaybeden Aydın’ın, "Biz o kadar zengin değiliz" sözlerine vatandaştan tepki geldi.