31 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İSKİ ile ilgili kayıp su iddiası! 330 milyon metreküp su…

İSKİ ile ilgili kayıp su iddiası! 330 milyon metreküp su…

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.05.2022 11:51
İSKİ, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ile ilgili yeni bir iddia gündemde. Kurumun, İstanbul'a pompaladığı su miktarı ile şehre ulaşan su miktar arasında kayıp olduğu öne sürüldü. Rakamlarla ifade edilecek olursa son iki yıldaki kayıp su miktarı 330 milyon metreküp. Bu rakam yüzde 25'lik bir orana tekabül ederken, kayıp suyun faturası ise 2 milyar lira.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Temel kazısında toprak kayması
Temel kazısında toprak kayması
“Beni öldü zannetti”
“Beni öldü zannetti”
İSKİ ile ilgili kayıp su iddiası
İSKİ ile ilgili kayıp su iddiası
Zavallı kediler canlarından oldu
Zavallı kediler canlarından oldu
Şehit Tekcan’ın emanetine sahip çıktılar
Şehit Tekcan'ın emanetine sahip çıktılar
Otomobile giren arı kaza yaptırdı! 5 yaralı
Otomobile giren arı kaza yaptırdı! 5 yaralı
’Kafasına sıktım, gözlerime baktı bir kahve içtim’
'Kafasına sıktım, gözlerime baktı bir kahve içtim'
Tarihi eser kaçakçılarına ’Miras’ operasyonu!
Tarihi eser kaçakçılarına 'Miras' operasyonu!
Zonguldak’ta dehşet veren cinayet!
Zonguldak'ta dehşet veren cinayet!
Şaşkına çeviren olay! Önce kaçmaya çalıştı...
Şaşkına çeviren olay! Önce kaçmaya çalıştı...
Bursa’da korkutan yangın!
Bursa'da korkutan yangın!
İlk kadın jandarma komutanıydı...
İlk kadın jandarma komutanıydı...
Daha Fazla Video Göster