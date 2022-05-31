İSKİ ile ilgili kayıp su iddiası! 330 milyon metreküp su…

İSKİ, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ile ilgili yeni bir iddia gündemde. Kurumun, İstanbul'a pompaladığı su miktarı ile şehre ulaşan su miktar arasında kayıp olduğu öne sürüldü. Rakamlarla ifade edilecek olursa son iki yıldaki kayıp su miktarı 330 milyon metreküp. Bu rakam yüzde 25'lik bir orana tekabül ederken, kayıp suyun faturası ise 2 milyar lira.

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