27 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İşkenceci doktor sevgili tutuklandı: Genç kadın kabus gibi geceyi anlattı!

İşkenceci doktor sevgili tutuklandı: Genç kadın kabus gibi geceyi anlattı!

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.07.2022 10:07
Elazığ'da, doktor sevgilisi Sinan Bulut tarafından iki saat öldürülesiye dövülüp 5 yerinden bıçaklanan Dilan Tali, ölümün kıyısından döndü. Tali'nin şikâyeti üzerine gözaltına alınan Bulut tutuklandı.
Çifte cinayette kan donduran detay!
Çifte cinayette kan donduran detay!
Çifte cinayette kan donduran detay!
Çifte cinayette kan donduran detay!
Mohamed Hadid ile Özgür Ozan’ın benzerliği şaşırttı
Mohamed Hadid ile Özgür Ozan'ın benzerliği şaşırttı
Çocuğun üzerine bahçe duvarı devrildi
Çocuğun üzerine bahçe duvarı devrildi
Dünyanın ürktüğü yılan, sıcaklarla birlikte uyandı!
Dünyanın ürktüğü yılan, sıcaklarla birlikte uyandı!
Cem’in annesinden oğluna hastanede ilk ziyaret
Cem'in annesinden oğluna hastanede ilk ziyaret
Şanlıurfa’da satırlı sopalı kavga kamerada
Şanlıurfa'da satırlı sopalı kavga kamerada
İşsiz kalmıştı! Şimdi paraya para demiyor
İşsiz kalmıştı! Şimdi paraya para demiyor
Kahramana veda...
Kahramana veda...
Muhammed Cem’in sağlık durumu nasıl?
Muhammed Cem'in sağlık durumu nasıl?
Genci 2 otomobilin arasında sıkıştırdı
Genci 2 otomobilin arasında sıkıştırdı
İşte Cem Muhammed’in ilk yaşadı ev!
İşte Cem Muhammed'in ilk yaşadı ev!
Daha Fazla Video Göster