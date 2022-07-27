27 Temmuz 2022, Çarşamba
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İşkenceci doktor sevgili tutuklandı: Genç kadın kabus gibi geceyi anlattı!
Elazığ'da, doktor sevgilisi Sinan Bulut tarafından iki saat öldürülesiye dövülüp 5 yerinden bıçaklanan Dilan Tali, ölümün kıyısından döndü. Tali'nin şikâyeti üzerine gözaltına alınan Bulut tutuklandı.