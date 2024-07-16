İşkence yapıp böcek yedirdiler! Kerpetenle dişlerini söktüler

İş için Şanlıurfa'dan Antalya'ya giden bir genç, maaşını ödemeyen patronun parasını aldı. Olay sonrası 2 gün boyunca işkence gören genç ölümden döndü. Bağlanıp dövülerek, kerpetenle dişleri sökülen gence zorla hamamböceği yedirildi. Şahısların telefonundan görüntüleri alan adam şikayetçi olarak yardım istedi.

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