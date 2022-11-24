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Işık hüzmesi ve ürkütücü sesin nedeni ne? Depremden önce de görülebilir mi? Uzman isim A Haber'de yanıtladı

A Haber
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Giriş: 24.11.2022 14:26
Deprem sonrası ortaya çıkan ışık hüzmesi farklı kentlerde görüldü. Işık hüzmesi ve ürkütücü sesin nedeni ne? Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunu.
Işık hüzmesi ve ürkütücü sesin nedeni ne? IŞIK HÜZMESİ VE ÜRKÜTÜCÜ SESİN NEDENİ NE?

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Işık hüzmesi ve ürkütücü sesin nedeni ne?
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