Işık hüzmesi ve ürkütücü sesin nedeni ne? Depremden önce de görülebilir mi? Uzman isim A Haber'de yanıtladı

Deprem sonrası ortaya çıkan ışık hüzmesi farklı kentlerde görüldü. Işık hüzmesi ve ürkütücü sesin nedeni ne? Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunu.

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