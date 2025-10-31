31 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Isı yalıtımı sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu
Isı yalıtımı sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu

Isı yalıtımı sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.10.2025 19:20
Olay, saat 16.00 sıralarında Teşvikiye Mahallesi Teşvikiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binada yapılan ısı yalıtımı çalışmaları sırasında yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Servise haber verdi. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle kısa panik yaşanırken, binada maddi hasar meydana geldi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Isı yalıtımı sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu
Freni patlayan kamyon araca arkadan çarptı
Freni patlayan kamyon araca arkadan çarptı
Isı yalıtımı sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu
Isı yalıtımı sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu
Motosiklet yayaya böyle çarptı: 2 yaralı
Motosiklet yayaya böyle çarptı: 2 yaralı
Ev eşyası taşır gibi uyuşturucu taşıdılar: Binlerce hap ele geçirildi
Ev eşyası taşır gibi uyuşturucu taşıdılar: Binlerce hap ele geçirildi
Trafik polisinden örnek davranış kamerada
Trafik polisinden örnek davranış kamerada
Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Depremzedeler için 4 bin 602 konut yapıldı
Depremzedeler için 4 bin 602 konut yapıldı
İETT otobüsündeki dehşetin görüntüleri A Haber’de
İETT otobüsündeki dehşetin görüntüleri A Haber'de
Kızının arkadaşından şok itiraflar!
Kızının arkadaşından şok itiraflar!
İtfaiye eri son anda kurtuldu!
İtfaiye eri son anda kurtuldu!
Anız yangını kontrol altına alındı
Anız yangını kontrol altına alındı
Otobüste taciz! Muavin tutuklandı
Otobüste taciz! Muavin tutuklandı
Daha Fazla Video Göster