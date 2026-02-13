CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

CHP'li belediyelerde 'sağanak' rezaleti: Vatandaşı kaderine terk ettiler

Türkiye genelinde 49 il için 'sarı kodlu' meteorolojik uyarı yapılırken, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı felç etti. CHP'li belediyelerin yönetimindeki İzmir, Antalya ve Adana'da kronikleşen altyapı sorunları bir kez daha gün yüzüne çıktı. Caddelerin göle döndüğü, rögarların patladığı ve araçların sular altında kaldığı kentlerde vatandaşlar büyük mağduriyet yaşarken, birçok ilçede eğitime ara verilmek zorunda kalındı.Sahadaki son durumu A Haber muhabirleri aktarırken altyapı yetersizliği bir kez daha gündeme geldi.

Öne Çıkanlar

Meclis'te yaşanan kavga nasıl başladı nasıl devam etti! Osman Gökçek A Haber'e anlattı
Meclis'te yaşanan kavga nasıl başladı nasıl devam etti! Osman Gökçek A Haber'e anlattı
Osman Gökçek Meclis'te yaşananları A Haber'de anlattı
Osman Gökçek Meclis'te yaşananları A Haber'de anlattı
CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği genç kız A Haber’e konuştu!
CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği genç kız A Haber’e konuştu!
Bursa'da cam silerken 4 metreden düştü
Bursa'da cam silerken 4 metreden düştü
Türkiye bu röportajı konuşacak!
Türkiye bu röportajı konuşacak!
Almanya'dan soykırımcı İsrail'e açık destek! A Haber'de dikkat çeken analiz
Almanya'dan soykırımcı İsrail'e açık destek! A Haber'de dikkat çeken analiz
Meclis'teki kavgalar nasıl başladı nasıl devam etti?
Meclis'teki kavgalar nasıl başladı nasıl devam etti?