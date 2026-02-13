CHP'li belediyelerde 'sağanak' rezaleti: Vatandaşı kaderine terk ettiler

Türkiye genelinde 49 il için 'sarı kodlu' meteorolojik uyarı yapılırken, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı felç etti. CHP'li belediyelerin yönetimindeki İzmir, Antalya ve Adana'da kronikleşen altyapı sorunları bir kez daha gün yüzüne çıktı. Caddelerin göle döndüğü, rögarların patladığı ve araçların sular altında kaldığı kentlerde vatandaşlar büyük mağduriyet yaşarken, birçok ilçede eğitime ara verilmek zorunda kalındı.Sahadaki son durumu A Haber muhabirleri aktarırken altyapı yetersizliği bir kez daha gündeme geldi.