İş yerini kalaşnikofla kurşunlayan şüpheliler kamerada

Bağcılar'da haraç almak istedikleri iş yerini kalaşnikof silahla kurşunlayan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin saldırı anında kullandığı motosiklet çalıntı çıkarken, olayda kullanıldığı öğrenilen kalaşnikofun yanı sıra bir de tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin iş yerine ateş ettikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, 3 şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.