İş yerinde 2 kişinin cansız bedenleri bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2025 20:16
Edinilen bilgiye göre, Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde takı aksesuarları satışı yapan bir iş yerinden gelen kötü kokular üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, iş yeri sahibinin ailesinin yardımıyla dükkana girdi. İş yerinin arka kısmında depo olarak kullanılan bölümde iş yeri sahibi Melek K. ile Abdullah Y.'nin cansız bedeni bulundu. İddiaya göre Melek K.'ye ailesinin 3 gündür ulaşamadığı, Abdullah Y.'nin de cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi. Melek K. ve Abdullah Y.'nin cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis, olayın nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı çalışma başlattı.
