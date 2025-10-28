28 Ekim 2025, Salı

İş insanı İsmet Acar, Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı'na 12 daire bağışladı
İş insanı İsmet Acar, Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı’na 12 daire bağışladı

Giriş: 28.10.2025 16:19
Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı’na 12 daire bağışlayan iş insanı İsmet Acar, “Görevimi yapmış olmanın mutluğun ve huzurunu duyuyorum. Bu konularda hepimizin duyarlı olması lazım.Tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ekonomik imkanı olan vatandaşların bu konuda duyarlı olması çok çok önemlidir diye düşünüyorum" dedi.
