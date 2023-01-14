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İş adamına silahlı saldırı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.01.2023 14:03
12 Ekim 2022 tarihinde Adana’nın Ceyhan ilçesinde iş adamı Kenan Dündar’a saldırı düzenlenmişti. 3 aylık çalışmanın ardından yakalanan 3 zanlının Ceyhan eski Belediye Başkanı CHP’li Kadir Aydar'ın yakınları olduğu tespit edildi.
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