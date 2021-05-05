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İrlanda Cumhurbaşkanının canlı yayında zor anları! Gülümseten gerçek kamera arkasında ortaya çıktı

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Giriş: 05.05.2021 17:36
Güncelleme:05.05.2021 17:36
İrlanda Cumhurbaşkanı bir televizyon kanalının canlı yayınına konuk oldu. Ancak ekran karşısında pek rahat görünmüyordu. O rahatsızlığın sebebi ise yayınlanan kamera arkası görüntülerle ortaya çıktı.

İrlanda Cumhurbaşkanı canlı yayında ilginç hareketleriyle dikkat çekti. Sebebi ise kamera arkası görüntülerde ortaya çıktı.

Hareketliliğin ardında sevimli bir köpek vardı. İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins bir televizyon kanalına canlı yayına bağlandı. O sırada köpeği de rahat durmadı.

Cumhurbaşkanı açıklama sırasında pek rahat görünmüyordu. Kolu sürekli hareket ediyor sanki bir şey onu çekiştiriyordu.

Bu rahatsızlığın arkasında ise sevimli bir gerçek vardı. Yayın sırasında Cumhurbaşkanının kolunu çekiştiren henüz 7 aylık olan bernese dağ köpeğiydi.

Köpeği oyun oynamak istiyor sahibinin dikkatini çekmek için çabalıyordu. Yayın sonrası Cumhubaşkanlığı basım birimi kamera arkası görüntüleri yayınladı. Ve kameradaki hareketlilik gün yüzüne çıktı.

İzleyenleri tebessüm ettiren bu görüntü sosyal medyada da en çok izlenenler arasına girdi.

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