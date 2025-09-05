05 Eylül 2025, Cuma

İnternette siparişle cinayet dönemi! Dijital mafya: İnternette kiralık katil pazarı

İnternette siparişle cinayet dönemi! Dijital mafya: İnternette kiralık katil pazarı

Giriş: 05.09.2025 10:02
Son dönemde bazı sosyal medya uygulamaları suç yuvası haline geldi. Öyle ki bazı uygulamalarda "tetikçilik" için pazarlık yapılıyor. İşlenecek suçun mahiyetine göre fiyatlar da değişiyor. Hırsızlıktan gaspa, uyuşturucu satışından cinayete; yeni nesil suç örgütleri suç yelpazelerini her geçen gün daha da genişletiyor. Aynı zamanda suça yönelik cüretkarlıkları da artıyor. Öyle ki çok rahat bir şekilde sosyal medya grupları üzerinden suç pazarlıkları yapabiliyorlar.
