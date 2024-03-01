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İnternet kafe saldırısının yeni görüntüleri! Olayın arkasında 'Anacur Çetesi' çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.03.2024 01:05
İstanbul Kâğıthane’de bir internet kafeye otomatik silahlarla saldırı düzenlenmişti. İşte bu saldırının arkasından, polis memuru Hakan Telli'yi şehit eden 'Anacur Çetesi' çıktı. Ayrıntılarını A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı. İşte detaylar…
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