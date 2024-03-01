İnternet kafe saldırısının yeni görüntüleri! Olayın arkasında 'Anacur Çetesi' çıktı

İstanbul Kâğıthane’de bir internet kafeye otomatik silahlarla saldırı düzenlenmişti. İşte bu saldırının arkasından, polis memuru Hakan Telli'yi şehit eden 'Anacur Çetesi' çıktı. Ayrıntılarını A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı. İşte detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN