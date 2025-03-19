İnşaatın çatısına çıktı! Ekipler zar zor ikna etti

Elazığ'da Üniversite Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, genç bir kadın 8 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yarım saat süren çalışmaların ardından ikna edilerek aşağı indirilen kadın, polis eşliğinde hastane kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN