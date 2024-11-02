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İnşaat halindeki bina alevlere teslim oldu!

İnşaat halindeki bina alevlere teslim oldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 22:27
Hatay'da inşaat halindeki binada çıkan yangında alevler yükseldi. Yangın, ekiplerin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.
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İnşaat halindeki bina alevlere teslim oldu!
İnşaat halindeki bina alevlere teslim oldu!
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