01 Ekim 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
İmamı av tüfeğiyle vuran zanlının serbest kalmasına tepki
Bolu'nun Mengen ilçesinde kovanlara zarar vermeye çalışan bir ayı gördüğünü iddia ederek köy imamını av tüfeğiyle vuran şahsın serbest kalmasına Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız ve din görelileri tepki gösterdi. Yıldız, "Talebimiz nettir: Fail derhal tutuklanmalı ve dava süreci tutuklu olarak devam etmelidir" dedi.