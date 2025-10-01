İmamı av tüfeğiyle vuran zanlının serbest kalmasına tepki

Bolu'nun Mengen ilçesinde kovanlara zarar vermeye çalışan bir ayı gördüğünü iddia ederek köy imamını av tüfeğiyle vuran şahsın serbest kalmasına Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız ve din görelileri tepki gösterdi. Yıldız, "Talebimiz nettir: Fail derhal tutuklanmalı ve dava süreci tutuklu olarak devam etmelidir" dedi.

