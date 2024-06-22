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"İlk evim arsa” da tapu müjdesi! Belgesini alanlar konut inşasına başlayabilecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2024 17:50
TOKİ’nin 'ilk evim arsa' projesinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 29 ilde arsa tapu tescil belgeleri erişime açıldı. 1 milyon altyapılı konut amaçlı arsanın elektrik, su, doğal gaz altyapıları ve planları inşaata hazır hale getirildi.
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Belgesini alanlar inşasına başlayabilecek!
Belgesini alanlar inşasına başlayabilecek!
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