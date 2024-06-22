"İlk evim arsa” da tapu müjdesi! Belgesini alanlar konut inşasına başlayabilecek

TOKİ’nin 'ilk evim arsa' projesinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 29 ilde arsa tapu tescil belgeleri erişime açıldı. 1 milyon altyapılı konut amaçlı arsanın elektrik, su, doğal gaz altyapıları ve planları inşaata hazır hale getirildi.

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