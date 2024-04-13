İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Cumhurbaşkanımız tüm gelişmeleri yakından takip ediyor"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabininin parçalanması sonucu yaşanan kazayla ilgili, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu elim hadiseyle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, konu hakkında ilgili bakanlıklardan ve Valiliğimizden anlık bilgi almaktadır" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabininin parçalanması sonucu yaşanan kazayla ilgili sosyal medyadan bilgi paylaştı.

Altun, "Kabininin parçalanması sonucunda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi.

Kaza sonrası mahsur kalan 184 vatandaşın tahliyesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı'nın yoğun çalışma yürüttüğünü söyleyen Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu elim hadiseyle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, konu hakkında ilgili bakanlıklardan ve Valiliğimizden anlık bilgi almaktadır" dedi.

Altun sözlerine şöyle devam etti:

"Olayla ilgili gerekli soruşturmalar başlatılacak, kaza tüm yönleriyle araştırılacaktır.

Vatandaşlarımızın, yaşanan bu elim hadise ile ilgili sosyal medyada ortaya atılabilecek dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemeleri, gelişmeleri resmi kanallardan takip etmeleri büyük önem taşımaktadır"