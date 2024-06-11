12 Haziran 2024, Çarşamba
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İkizler arabada havasızlıktan boğuluyordu! İkiz kardeşleri polis kurtardı
Kayseri’de ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Şiremenli Caddesi üzerinde bir araçta 2 çocuğun mahsur kalarak baygın halde olduklarını gören vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri araç içerisinde baygın şekilde yatan 2 yaşındaki Ş.M. ve Ş.M. ikiz kız kardeşleri aracın camını kırarak kurtarıp, hastaneye sevklerini sağladı. Araç içerisinde boğulmaktan son anda kurtarılan her iki kardeşin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, aile hakkında ‘Aile Yükümlülüğünü İhlal’ suçundan işlem başlatıldı.