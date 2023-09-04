İki sürücünün silahlı çatışma kamerada! Maltepe’de önün kestiği aracı kurşunladı

Maltepe'de seyir halindeki aracın önünü kesen kişi, otomobilinden inerek kurşun yağdırdı. Önü kesilen sürücü ise kaçan aracın arkasından ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN