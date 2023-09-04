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İki sürücünün silahlı çatışma kamerada! Maltepe’de önün kestiği aracı kurşunladı

A Haber
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Giriş: 04.09.2023 09:41
Maltepe'de seyir halindeki aracın önünü kesen kişi, otomobilinden inerek kurşun yağdırdı.  Önü kesilen sürücü ise kaçan aracın arkasından ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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