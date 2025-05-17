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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.05.2025 01:43
Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücülerinin henüz ismi öğrenilemeyen iki otomobil seyir halindeyken kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada 2’si ağır yaralı 6 kişi Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
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