İki kişiyi tekel bayisinde öldüresiye dövdüler! Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri kan dondurdu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tekel bayiinde çıkan ve ortalığın adeta savaş alanına döndüğü olayda, aralarında emekli polisinde bulunduğu iki kişiyi dakikalarca öldüresiye darp eden 19 şüpheliden 7’i ‘iştirak halinde kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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