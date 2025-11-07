İki katlı evde yangın paniği

Bursa’nın İznik ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen yangın mahalle sakinlerinde paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Deniz Sokak üzerinde bulunan iki katlı evin ikinci katındaki balkon kısmından alevler yükselmeye başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çatıya sıçrayan yangın hızla büyüdü. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne arayıp ihbarda bulundu. Yangın sırasında evde bulunan bir anne ve üç çocuğu da mahalle sakinleri tarafından tarafından yoğun dumana rağmen binadan çıkarıldı.

