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İki grup arasında çıkan tartışma meydan savaşına dönüştü

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Giriş: 24.03.2024 14:47
Güncelleme:24.03.2024 14:47
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma adeta meydan savaşına dönüştü. Kavga, çok sayıda polis ekibinin müdahalesiyle son bulurken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
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