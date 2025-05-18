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İki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti

İki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.05.2025 01:29
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi’nde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında kavga çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kavga büyümeden engellenirken, olaya karışan şahıslar gözaltına alınarak karakola götürüldü.
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İki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti
İki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti
İki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti
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