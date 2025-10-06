06 Ekim 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İkbal Gürpınar katil İsrail’in işkencelerini A Haber canlı yayınında anlattı
İkbal Gürpınar katil İsrail’in işkencelerini A Haber canlı yayınında anlattı

İkbal Gürpınar katil İsrail’in işkencelerini A Haber canlı yayınında anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.10.2025 13:54
Güncelleme:06.10.2025 13:55
Sumud’a baskın sonrası hangi işkenceleri gördüler? Katil İsrail aktivistlere nasıl işkence yaptı? Aktivist İkbal Gürpınar, A Haber canlı yayınında Kübra Kılıç Tepeci’nin sorularını yanıtladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İkbal Gürpınar katil İsrail’in işkencelerini A Haber canlı yayınında anlattı
Husumetlisi yerine yanında çalışan mermer ustasını öldürdü
Husumetlisi yerine yanında çalışan mermer ustasını öldürdü
İkbal Gürpınar işkenceleri A Haber’de anlattı
İkbal Gürpınar işkenceleri A Haber'de anlattı
Şarkıcı Güllü’nün adli tıp raporu çıktı
Şarkıcı Güllü'nün adli tıp raporu çıktı
Siirt’te metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı
Siirt’te metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı
81 ilde kadınlar Gazze için el ele
81 ilde kadınlar Gazze için el ele
Gazze için tek yürek
Gazze için tek yürek
Başkent Ankara’nın susuzluk sınavı!
Başkent Ankara’nın susuzluk sınavı!
Edirne Sultan I Murat Devlet Hastanesi’nde yangın paniği
Edirne Sultan I Murat Devlet Hastanesi'nde yangın paniği
Sirkeci’de feribot iskeleye böyle çarptı
Sirkeci'de feribot iskeleye böyle çarptı
Makas anı kamerada... Kazaya ramak kaldı
Makas anı kamerada... Kazaya ramak kaldı
A Haber feribot kazasının yaşandığı bölgede
A Haber feribot kazasının yaşandığı bölgede
İstanbul’a yağış ne zaman gelecek?
İstanbul'a yağış ne zaman gelecek?
Daha Fazla Video Göster