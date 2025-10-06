İkbal Gürpınar katil İsrail’in işkencelerini A Haber canlı yayınında anlattı

Sumud’a baskın sonrası hangi işkenceleri gördüler? Katil İsrail aktivistlere nasıl işkence yaptı? Aktivist İkbal Gürpınar, A Haber canlı yayınında Kübra Kılıç Tepeci’nin sorularını yanıtladı.

