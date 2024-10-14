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Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde intihar girişimi: Kaymakam ikna etti

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde intihar girişimi: Kaymakam ikna etti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.10.2024 15:56
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde intihar girişimine kalkışan bir kişi uzun süre ikna edilmeyince Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz devreye girerek şahsı ikna etti.
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