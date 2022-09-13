13 Eylül 2022, Salı
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İETT şoförü vatandaşla kavgaya tutuştu! Şoför güçlükle zapt edildi
İstanbul’da bir İETT otobüsü şoförü ile trafikteki başka bir sürücü yol ortasında birbirlerine girdi. Vatandaşlar otobüs şoförünü güçlükle zapt ederek otobüse geri dönmesini sağladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.