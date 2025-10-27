İETT şoförü ayağını dışarı çıkararak araç kullandı

27 Ekim 2025, Pazartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 27.10.2025 09:21
İETT otobüsü şoförünün "İstanbulkart" basılan cihazın bulunduğu alana ayağını uzatarak aracını sürmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Seyir halindeki "622-Yenidoğan-Mecidiyeköy" seferini yapan otobüsün şoförü, sağ ayağını validatör cihazının bulunduğu bölüme uzattı. Şoförün, trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde araç kullanması bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
