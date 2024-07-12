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İETT otobüsü TIR'a arkadan çarptı! Kazada yaralılar var! Ekipler bölgede...

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 12.07.2024 09:43
Sultangazi Mescid-i Selam otobüs durağında İETT otobüsü önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Olayda yaralılar bulunurken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İETT otobüsü TIR’a arkadan çarptı!
İETT otobüsü TIR'a arkadan çarptı!
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