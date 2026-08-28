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Balkona çamaşır asanlar dikkat! Yargıtay’dan emsal karar
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Balkona çamaşır asanlar dikkat! Yargıtay’dan emsal karar

Son günlerde kamuoyunda tartışma konusu olan "balkona çamaşır asana para cezası kesilecek" iddialarına ilişkin Avukat Iyaz Çimen A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

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