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İddiayı kaybedince aracına öyle bir şey yaptı ki! Gören telefonuna sarıldı! Binlerce okey taşını...

İHA
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Giriş: 30.12.2020 13:54
Güncelleme:30.12.2020 15:57
Oyunda iddiayı kaybedince aracına okey taşlarıyla öyle bir şey yaptı ki görenler dönüp bir daha baktı. Murat Tokmak'ın aracına, trafik ekiplerince el koyuldu, hurda araçla trafiğe çıkmaktan dolayı 2 bin 605 TL ceza kesildi. Ceza makbuzunu alan Tokmak, "İnşallah polisler bana okey atmaz dedim ama öyle bir okey attılar ki çifte okey" dedi.

Oyunda iddiayı kaybedince aracına okey taşlarıyla öyle bir şey yaptı ki görenler dönüp bir daha baktı. Murat Tokmak'ın aracına, trafik ekiplerince el koyuldu, hurda araçla trafiğe çıkmaktan dolayı 2 bin 605 TL ceza kesildi. Ceza makbuzunu alan Tokmak, "İnşallah polisler bana okey atmaz dedim ama öyle bir okey attılar ki çifte okey" dedi.

İddiayı kaybedince aracına öyle bir şey yaptı ki! Gören telefonuna sarıldı! Binlerce okey taşını... İDDİAYI KAYBEDİNCE ARACINA ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ! GÖREN TELEFONUNA SARILDI! BİNLERCE OKEY TAŞINI...
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