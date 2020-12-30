Oyunda iddiayı kaybedince aracına okey taşlarıyla öyle bir şey yaptı ki görenler dönüp bir daha baktı. Murat Tokmak'ın aracına, trafik ekiplerince el koyuldu, hurda araçla trafiğe çıkmaktan dolayı 2 bin 605 TL ceza kesildi. Ceza makbuzunu alan Tokmak, "İnşallah polisler bana okey atmaz dedim ama öyle bir okey attılar ki çifte okey" dedi.

Oyunda iddiayı kaybedince aracına okey taşlarıyla öyle bir şey yaptı ki görenler dönüp bir daha baktı. Murat Tokmak'ın aracına, trafik ekiplerince el koyuldu, hurda araçla trafiğe çıkmaktan dolayı 2 bin 605 TL ceza kesildi. Ceza makbuzunu alan Tokmak, "İnşallah polisler bana okey atmaz dedim ama öyle bir okey attılar ki çifte okey" dedi.