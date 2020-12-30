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30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İddiayı kaybedince aracına öyle bir şey yaptı ki! Gören telefonuna sarıldı! Binlerce okey taşını... İddiayı kaybedince aracına öyle bir şey yaptı ki! Gören telefonuna sarıldı! Binlerce okey taşını...
Oyunda iddiayı kaybedince aracına okey taşlarıyla öyle bir şey yaptı ki görenler dönüp bir daha baktı. Murat Tokmak'ın aracına, trafik ekiplerince el koyuldu, hurda araçla trafiğe çıkmaktan dolayı 2 bin 605 TL ceza kesildi. Ceza makbuzunu alan Tokmak,
"İnşallah polisler bana okey atmaz dedim ama öyle bir okey attılar ki çifte okey" dedi. Giriş Tarihi: 30.12.2020 15:52 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 16:07
Oyunda iddiayı kaybedince aracına okey taşlarıyla öyle bir şey yaptı ki görenler dönüp bir daha baktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Antalya'da arkadaşlarıyla okey oynarken iddiaya giren Murat Tokmak, yenilirse bir aracını okey taşlarıyla kaplayacağının sözünü verdi.
Oyunu kaybeden Tokmak, ardından hurdacıdan
4 bin lira karşılığında 1974 model bir otomobil aldı, pandemiden dolayı kapanan bir kıraathaneye de giderek 7 bin liraya 11 bin okey taşı ile 65 takoz aldı. TAMAMEN KAPLADI
İş yeri çalışanlarıyla birlikte otomobili garaja çeken Tokmak, 1 haftalık bir çalışmanın ardından aracının dışını okey taşlarıyla tamamen kapladı, tavan kısmına da takozları yerleştirdi.
SÜRÜCÜ VE YAYALAR ŞAŞKINLIK YAŞADI İş yerinin önünde test sürüşü gerçekleştirdi. Trafikteki diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar okey taşlarıyla kaplı aracı görünce şaşkınlığını gizleyemedi, bazı vatandaşlar cep telefonuyla Tokmak ile aracının fotoğrafını çekti.