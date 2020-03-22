İçişleri Bakanlığı video paylaştı! Sivas Emniyeti yaşlıların yanında...

İçişleri Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden #EvdeHayatVar etiketiyle bir video yayınladı. Dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Sivas'ta ikametinden ayrılma kısıtlaması bulunan bir vatandaş 155'i aradığını ve emniyet güçlerinin ihtiyaçlarını karşıladığını söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür etti. İşte sosyal medyada kısa süre içerisinde çok konuşulan o görüntü...

Vefa Sosyal Destek Grubu, yurt genelindeki tüm il ve ilçelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların alışveriş, temizlik ve sağlık kontrolü gibi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor.

İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, valilik ve kaymakamlıkların bünyesinde kurulan "65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu"nun çalışmalarına yer verildi.

Yazılı ve görsel paylaşımlarda, sosyal destek grubunda yer alan ekiplerin, ikametlerinden ayrılma kısıtlaması bulunan vatandaşların gıda, temizlik, tüp gibi ihtiyaçlarını karşıladığı ve sağlık kontrolünü yaptığı görüldü.