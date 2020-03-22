22 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
22.03.2020

İçişleri Bakanlığı video paylaştı! Sivas Emniyeti yaşlıların yanında...

İçişleri Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden #EvdeHayatVar etiketiyle bir video yayınladı. Dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Sivas'ta ikametinden ayrılma kısıtlaması bulunan bir vatandaş 155'i aradığını ve emniyet güçlerinin ihtiyaçlarını karşıladığını söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür etti. İşte sosyal medyada kısa süre içerisinde çok konuşulan o görüntü...

Vefa Sosyal Destek Grubu, yurt genelindeki tüm il ve ilçelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların alışveriş, temizlik ve sağlık kontrolü gibi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor.

İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, valilik ve kaymakamlıkların bünyesinde kurulan "65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu"nun çalışmalarına yer verildi.

Yazılı ve görsel paylaşımlarda, sosyal destek grubunda yer alan ekiplerin, ikametlerinden ayrılma kısıtlaması bulunan vatandaşların gıda, temizlik, tüp gibi ihtiyaçlarını karşıladığı ve sağlık kontrolünü yaptığı görüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Koronavirüs bunu da yaptırdı! Köpeğini gezdirmek isteyince...
Koronavirüs bunu da yaptırdı! Köpeğini gezdirmek isteyince...
İçişleri Bakanlığı video paylaştı! Emniyet yaşlıların yanında...
İçişleri Bakanlığı video paylaştı! Emniyet yaşlıların yanında...
Bilim insanlarını şaşırtan olay! Karıncalar...
Bilim insanlarını şaşırtan olay! Karıncalar...
Gelin ve damattan maskeli pozlar
Gelin ve damattan maskeli pozlar
Koronavirüse karşı ilginç yöntem! Rizeli genç...
Koronavirüse karşı ilginç yöntem! Rizeli genç...
İstanbullular evde kal çağrısına uyuyor mu?
İstanbullular "evde kal" çağrısına uyuyor mu?
Evde yapılabilecek egzersizler neler?
Evde yapılabilecek egzersizler neler?
Futbolun yıldızlarından koronavirüse karşı evde kal çağrısı!
Futbolun yıldızlarından koronavirüse karşı evde kal çağrısı!
Bu gecede hangi dualar edilmeli?
Bu gecede hangi dualar edilmeli?
Virüse karşı bol su tüketin Uzman isim uyardı
"Virüse karşı bol su tüketin" Uzman isim uyardı
Fırsatçılar virüs sonrası limon fiyatlarını arttırdı
Fırsatçılar virüs sonrası limon fiyatlarını arttırdı
Sağlık çalışanları 14 kurala video ile dikkat çekti
Sağlık çalışanları 14 kurala video ile dikkat çekti
Daha Fazla Video Göster