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İçişleri Bakanlığı video paylaştı! Sivas Emniyeti yaşlıların yanında...
Vefa Sosyal Destek Grubu, yurt genelindeki tüm il ve ilçelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların alışveriş, temizlik ve sağlık kontrolü gibi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor.
İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, valilik ve kaymakamlıkların bünyesinde kurulan "65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu"nun çalışmalarına yer verildi.
Yazılı ve görsel paylaşımlarda, sosyal destek grubunda yer alan ekiplerin, ikametlerinden ayrılma kısıtlaması bulunan vatandaşların gıda, temizlik, tüp gibi ihtiyaçlarını karşıladığı ve sağlık kontrolünü yaptığı görüldü.
📍SİVAS— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 22, 2020
❤️#VSDG
Vefa Sosyal Destek Grubumuz ikametten ayrılma kısıtlaması olan vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyor.
🤲🤗 @EmniyetGM @jandarma pic.twitter.com/MYWLPXLeoM
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