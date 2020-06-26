İçişleri Bakanlığı genelgeyle duyurdu! 1 Temmuz itibariyle perde kalkıyor |Video

İnternet kafelerin ve oyun salonlarının üzerilerine kapatılan örtüler 1 Temmuz itibariyle kalkıyor. İnternet kafeler ve elektronik oyun salonları 1 Temmuz itibariyle yeniden faaliyete geçecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu işletmelerde alınacak önlemler ise İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle 81 il valiliğine gönderildi. Detayları A Haber muhabiri anlattı.

İnternet kafelerin ve oyun salonlarının üzerilerine kapatılan örtüler 1 Temmuz itibariyle kalkıyor. İnternet kafeler ve elektronik oyun salonları 1 Temmuz itibariyle yeniden faaliyete geçecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu işletmelerde alınacak önlemler ise İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle 81 il valiliğine gönderildi. Detayları A Haber muhabiri anlattı.