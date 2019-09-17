İbrahim Erkal'ın minik kızı büyüdü! İşte sanatçının sadece 12 gün öpüp koklayabilmişti Elif Su...

Usta sanatçı İbrahim Erkal, “Canısı, Çare Gelmez, Erzurum’a Gel” gibi unutulmaz şarkılarını iki yıl önce sevenlerine emanet edip gitti bu dünyadan… İbrahim Erkal’ın sevenlerine emaneti sadece şarkıları değildi, karısını ve üç de evladını da geride bırakmıştı. Öyle ki, küçük kızı Elif Su'yu sadece 12 gün öpüp koklayabilmişti. Minik Elif emekledi, yürüdü, koştu ve ilk kelimelerini söyledi. Bu süre zarfında dünya güzelli bir kız oldu ve babası hiçbirine şahit olamadı. İşte İbrahim Erkal ve kızı Elif Su için A Haber’in hazırladığı o haber…