26 Haziran 2022, Pazar
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İBB'ye ait İSTAÇ TIRI Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yaptı! Yaralılar hastaneye kaldırıld
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki araçların kazalarına bir yenisi daha eklendi. İSTAÇ TIRI Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 araca çarparak kaza yaptı. Meydana gelen kazada yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.