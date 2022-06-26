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İBB'ye ait İSTAÇ TIRI Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yaptı! Yaralılar hastaneye kaldırıld

İHA
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Giriş: 26.06.2022 11:21
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki araçların kazalarına bir yenisi daha eklendi. İSTAÇ TIRI Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 araca çarparak kaza yaptı. Meydana gelen kazada yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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