İBB'ye ait İSTAÇ TIRI Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yaptı! Yaralılar hastaneye kaldırıld

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki araçların kazalarına bir yenisi daha eklendi. İSTAÇ TIRI Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 araca çarparak kaza yaptı. Meydana gelen kazada yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.