İBB'nin zam yağmuru devam ediyor! İstanbullulardan su zammına tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni bir zamla gündeme geldi. İSKİ Genel Kurulu'nda suya yüzde 39 zam yapılması istendi ancak Cumhur İttifakı üyelerinin müdahalesi ile 2. Olağanüstü Genel Kurulu'nda suya yapılan zam oranı yüzde15,62'ye düşürüldü. A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu sokağa indi ve suya yapılan bu zammı İstanbullulara sordu.

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