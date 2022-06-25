25 Haziran 2022, Cumartesi
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İBB bünyesindeki İSKİ'den vatandaşa yeni çile! Çöken yola otomobil düştü
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde çalışma yapan İSKİ, yolun bir bölümünün çökmesine neden oldu. Çökme sırasında isale hattı patlarken, bir otomobil de çukura düştü. Bazı evlerin bahçelerini ise su bastı. İBB'ye bağlı İSKİ'nin çalışması sonucu zarar gören vatandaş isyan etti.