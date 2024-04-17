IBAN kiralayana ceza yolda

Milyonlarca liralık satış yapan bazı işletmelerin kullandığı IBAN'ların bir kısmının eş, dost ve akraba adına kayıtlı olduğu anlaşıldı. Bazı IBAN'ların ise kiralandığı tespit edildi. Maliye, bu kişilerin peşine düştü. Tespit edilenlere ağır cezalar geliyor.

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