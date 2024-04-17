17 Nisan 2024, Çarşamba
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IBAN kiralayana ceza yolda
Milyonlarca liralık satış yapan bazı işletmelerin kullandığı IBAN'ların bir kısmının eş, dost ve akraba adına kayıtlı olduğu anlaşıldı. Bazı IBAN'ların ise kiralandığı tespit edildi. Maliye, bu kişilerin peşine düştü. Tespit edilenlere ağır cezalar geliyor.