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IBAN kiralayana ceza yolda

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr
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Giriş: 17.04.2024 11:48
Milyonlarca liralık satış yapan bazı işletmelerin kullandığı IBAN'ların bir kısmının eş, dost ve akraba adına kayıtlı olduğu anlaşıldı. Bazı IBAN'ların ise kiralandığı tespit edildi. Maliye, bu kişilerin peşine düştü. Tespit edilenlere ağır cezalar geliyor.
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IBAN kiralayana ceza yolda
IBAN kiralayana ceza yolda
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