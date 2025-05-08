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Huzurevi sakinine motosiklet çarptı

Huzurevi sakinine motosiklet çarptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 08.05.2025 11:28
Antalya'nın Manavgat ilçesinde araçların arasından yaya olarak yola çıkan 86 yaşındaki adam, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Aynı caddede 40 dakika içerisinde meydana gelen ikinci kazada, otomobile çarpmamak için devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı. Her iki kaza da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Huzurevi sakinine motosiklet çarptı
Huzurevi sakinine motosiklet çarptı
Huzurevi sakinine motosiklet çarptı
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