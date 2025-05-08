Huzurevi sakinine motosiklet çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde araçların arasından yaya olarak yola çıkan 86 yaşındaki adam, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Aynı caddede 40 dakika içerisinde meydana gelen ikinci kazada, otomobile çarpmamak için devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı. Her iki kaza da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.