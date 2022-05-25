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Husumet cinayetle bitti! 22 yaşındaki Nurullah Bozkurt kalbinden vuruldu!

İHA
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Giriş: 25.05.2022 10:32
İstanbul Kağıthane'de husumetli iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. 22 yaşındaki Nurullah Bozkurt kalbinden vurularak hayatını kaybetti. Sesleri duyup olaya müdahale etmek isteyen bekçilere de ateş eden saldırgan ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.
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