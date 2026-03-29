İçişleri Bakanı Çiftçi'ye çirkin operasyon! "Borç batağındayım" yalanı patladı müptezel çıktı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin memleketi Konya'da gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kalabalığın arasına karışarak "çiftçi" olduğunu öne süren bir şahıs, borç batağında olduğunu ve mazot masraflarına yetişemediğinden dert yanmasının ardından olayların arkasında bambaşka gerçekler gün yüzüne çıktı. Şahıs Uğur Öksüz'ün çiftçilikle hiçbir ilgisi olmadığı ve kaymakamlık tarafından yardım aldığı tespit edildi. Öte yandan Öksüz'ün taciz başta olmak üzere çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirlenirken, daha önce bir caminin tuvaletinde zihinsel engelli bir kadınla yakalandığı görüntüler ortaya çıktı.